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Мурманская область. Арктика15.03.17 11:55

Ухудшение международной обстановки привело к тому, что межрегиональное сотрудничество начало активизироваться - Алексей Тюкавин

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в заседании комитета старших должностных лиц совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). В этом году Россия председательствует в СБЕР, и заседание напрямую связано с этим председательством. Как отметил первый заместитель губернатора, общее ухудшение международной обстановки привело к тому, что межрегиональное сотрудничество наоборот, начало активизироваться.

«Все страны, особенно здесь, на Севере, поняли, что это та платформа, на которой можно сохранить диалог, поэтому все его поддерживают, и межрегиональное сотрудничество только укрепляется и развивается», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Первый заместитель губернатора напомнил о важной роли Мурманской области в возникновении Баренцева сотрудничества. Целью его создания почти четверть века назад было укрепление мира и добрососедства на Севере Европы, создание эффективных механизмов сотрудничества. Сегодня эта цель сохраняет свою актуальность.

«Правительство Мурманской области работает над тем, чтобы к 2025 году область стала стратегическим центром Арктической зоны Российской Федерации. В этой связи сохранение налаженных механизмов сотрудничества на Севере и их дальнейшее развитие приобретают особое значение. В частности, мы рассчитываем на развитие диалога и улучшение координации в вопросах деятельности в Арктике, в том числе в вопросах сохранения окружающей природной среды. Последнее особенно важно, поскольку 2017 год объявлен в России Годом экологии», – отметил Алексей Тюкавин.

Первый заместитель губернатора пожелал участникам встречи плодотворной работы.

В повестке заседания комитета старших должностных лиц – актуальные вопросы текущей деятельности СБЕР.

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