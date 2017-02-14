УК «Наука» нарушает Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа города Апатиты

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан.

По результатам проверки выявлены нарушения требований жилищного законодательства в деятельности ООО «УК «Наука», а именно пункта 4.2.5 Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа города Апатиты, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией от 25 декабря 2012 года № 688, согласно которому в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель зданий от снега, наледи и сосулек.

По итогам проверки прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении по статье 2 закона Мурманской области от 6 июня 2003 года № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях» в отношении главного инженера ООО «УК «Наука».

Материалы административного правонарушения направлены в административную комиссию администрации города Апатиты для рассмотрения.