Уклонист раскаялся после возбуждения уголовного дела

Кольским районным судом Мурманской области рассмотрено уголовное дело в отношении Виктора Н-ва, обвиняемого по ч.1 ст.328 УК РФ. Указанное преступление выявлено прокуратурой района при проведении проверки соблюдения требований федерального законодательства о воинской обязанности и военной службе.

Прокурором установлено, что Н-ов, не желая проходить военную службу, умышленно не являлся в военный комиссариат Кольского района по повесткам, а также убыл за пределы Мурманской области. Прокуратурой района по данному факту в следственные органы направлены материалы в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых в отношении Н-ва возбуждено уголовное дело..

Вину в совершении указанного преступления Н-ов в ходе предварительного следствия признал полностью, раскаялся в содеянном, активно сотрудничал со следствием.

Постановлением суда уголовное дело в отношении Н-ва прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с деятельным раскаянием подсудимого. После призывной кампании молодой человек будет проходить службу в армии.