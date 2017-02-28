Мурманская область. Арктика28.02.17 16:08
Украинцы Дома дружбы приглашают северян на творческую встречу
5 марта Региональная общественная организация «Объединение украинцев Мурманской области» и Дом дружбы приглашают на творческую встречу «Мамин платок», посвященную Международному женскому дню. Мероприятие состоится в рамках реализации проекта - победителя конкурса областных грантов для общественных организаций Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
В программе примут участие творческие коллективы и исполнители национально-культурных общественных объединений Дома дружбы Мурманской области. В фойе будет представлена выставка работ «Руками наших мам».
Начало встречи в 15.00 в Мурманской детской театральной школе. Вход свободный.
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