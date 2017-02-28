Украинцы Дома дружбы приглашают северян на творческую встречу

5 марта Региональная общественная организация «Объединение украинцев Мурманской области» и Дом дружбы приглашают на творческую встречу «Мамин платок», посвященную Международному женскому дню. Мероприятие состоится в рамках реализации проекта - победителя конкурса областных грантов для общественных организаций Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

В программе примут участие творческие коллективы и исполнители национально-культурных общественных объединений Дома дружбы Мурманской области. В фойе будет представлена выставка работ «Руками наших мам».

Начало встречи в 15.00 в Мурманской детской театральной школе. Вход свободный.