Упавшего в воду матроса быстро спасли вахтенные судов

Как сообщает ГМСКЦ, в 12.30 16 января от госинспектора ФГБУ «Администрация морских портов западной Арктики» поступило сообщение о том, что в 4.00 16 января на стоящем у причала № 15 МТП Мурманск буксира «Вейланд» (собственник ОАО «Альянс», г.Санкт-Петербург), вахтенный матрос при проверке состояния швартовых концов упал в воду между бортом судна и стенкой причала.

На рядом стоящем буксире «Ньерд» (собственник ОАО «Альянс», г.Санкт-Петербург) услышали крики о помощи. В 4.20 вахтенные обоих судов подняли упавшего за борт матроса. На «скорой помощи» пострадавший доставлен в городскую больницу Мурманска, его состояние удовлетворительное.