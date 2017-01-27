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Мурманская область. Арктика27.01.17 08:36

Управляющие компании надо постоянно принуждать к исполнению их прямых обязанностей - Сергей Дубовой

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства и работа управляющих компаний стали главными темами обращений граждан к спикеру регионального парламента Сергею Дубовому. В частности, отмечены жалобы жителей Ленинского административного округа Мурманска на отсутствие реакции управляющей компании на регулярное затопление подвального помещения одного из многоквартирных домов на ул. Сафонова.

– К сожалению, многие управляющие компании привыкли к тому, что их нужно постоянно принуждать к исполнению своих прямых обязанностей. Чтобы решить проблему, жильцы «стучатся во все двери», их можно понять. Соответствующие обращения будут направлены и от моего имени, – отметил Сергей Дубовой.

Собственники квартир другого дома, на ул. Бредова, обеспокоены некорректным, по их мнению, начислением платы за электроэнергию (ОДН). Ситуацию они увязывают, в том числе, с переходом их дома к другой управляющей компании, правомерность которого сами жильцы ставят под сомнение.

К председателю думы также обратились представители организации многодетных семей. Они заострили внимание на особенностях процедуры передачи в собственность земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Нередко этот процесс занимает много времени, в течение которого один из детей может пересечь порог 18-летия, в результате чего семья потеряет право на бесплатный участок. По мнению Сергея Дубового, проблема может быть решена путём внесения поправок в региональное законодательство.

– Мы проработаем этот вопрос и, полагаю, найдем способ откорректировать нормативную базу таким образом, чтобы многодетные семьи не теряли право на земельный участок из-за "возрастного ценза", – резюмировал председатель думы.

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