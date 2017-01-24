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Мурманская область. Арктика24.01.17 06:40

Управляющим компаниям проще заплатить штраф, чем заказать работу по уборке снега - Алексей Лыженков

Одним из пунктов повестки вчерашнего оперативного совещания в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун обозначила проблему уборки муниципальных улиц и дворов от снежных заносов. «Если федеральные и областные дороги находятся в нормативном состоянии, то на качество муниципальных дорог приходит очень много нареканий. Каждое второе письмо в моей почте – это жалобы на состояние дорог, отсутствие уборки территории в муниципалитетах. Я неоднократно просила руководство муниципальных образований обратить особое внимание на эти проблемы, принять действенные меры к их устранению. С завидной периодичностью приходят обращения от жителей Мурманска, Североморска, Никеля на ненадлежащее состояние дорог и дворов», – сообщила глава региона.

Губернатор попросила и.о. главы администрации Мурманска Алексея Лыженкова доложить о том, какие дополнительные шаги предприняты для исправления ситуации.

«Принято решение о привлечении на договорной основе дополнительной техники, ее количество увеличилось со 110 единиц практически до 200. Есть определенные сложности с личным транспортном, который мешает уборке территорий. Для расчистки таких территорий будем полностью закрывать движение по участкам на время уборки, перемещать и эвакуировать личный автотранспорт», – проинформировал Алексей Лыженков.

Уборку дворовых территорий, по словам Алексея Лыженкова, ежедневно контролируют сотрудники специализированных городских организаций. В декабре проверено 4,5 тысячи адресов, выявлено 2430 замечаний, за январь – 5530 адресов, выявлено 2431 замечание. В декабре на управляющие компании наложен 1 млн 365 тысяч штрафов, за январь – 1 млн 755 тысяч рублей. По мнению и.о. главы администрации, управляющим компаниям проще заплатить штраф, чем заказать работу по уборке снега.

Марина Ковтун напомнила, что на прошлой неделе она провела рабочую встречу с членами объединенного Общественного совета по контролю в сфере ЖКХ.

«У общественников есть конкретные советы для решения подобных проблем. Например, есть трудности, вытекающие из некорректного межевания. ЖСК, УК не знают зоны своей ответственности и уборочной площади, и эту проблему нужно изучить серьезнее. Прошу главу Мурманска Дмитрия Филиппова провести такое же совещание с общественниками», – сказала Марина Ковтун.

Также губернатор поручила Госжилинспекции строже относиться к управляющим компаниям, не выполняющим своих обязательств, и, возможно, даже ставить вопрос о лишении их лицензии.

Аналогичные вопросы глава региона адресовала главе администрации ЗАТО город Североморск Ирине Нориной и главе администрации городского поселения Никель Андрею Пономареву.

Ирина Норина сообщила, что восстановлено автобусное сообщение с посёлками Североморск-3, Щукозеро и Сафоново. На сегодняшний день в городе работает 20 единиц техники в первую смену, 12 – во вторую, также вручную снег убирают 26 человек. По информации Андрея Пономарева, в поселке возникли трудности с определением подрядной организации, ответственной за уборку и вывоз снега.

«Снегопады выявили комплекс системных проблем, которые не решаются годами. При этом уверена, что порядок навести возможно – вы обязаны это делать на муниципальном уровне, а область окажет вам всю необходимую поддержку», – сказала губернатор.

 

 

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