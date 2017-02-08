Управляющими организациями Октябрьского округа допускаются нарушения по уборке придомовых территорий многоквартирных домов

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска проведена проверка соблюдении управляющими компаниями обязанности по содержанию придомовой территории, обслуживаемых МКД в зимний период. В ходе проверки обследованы дворовые территории, а также внутриквартальные проезды, расположенные на территории округа.

Проведенными обследованиями установлено, что управляющими организациями допускаются нарушения, выразившиеся в ненадлежащей уборке придомовых территорий многоквартирных домов; выявлены факты неудовлетворительного состояния проездов и кровель.

По выявленным нарушениям требований жилищного законодательства, а также правил благоустройства прокуратурой округа в отношении руководителей ООО «УК Евродом», ООО «Октябрьское-ЖЭУ», ООО «УК «Наш Дом» возбуждены административные производства по ст. 7.22 КоАП РФ, которые направлены в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области для рассмотрения по существу.

В отношении руководителей ООО «Северный город», ООО «Октябрьское-ЖЭУ», а также юридического лица ТСЖ «ВРШ-С» 30.01.2017 возбуждены административные производства по п.п. 1,2 статьи 2 Закона Мурманской области от 6.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», которые направлены для рассмотрения по существу в административную комиссию Управления Октябрьского административного округа города Мурманска.

Кроме того, прокуратурой округа руководителям перечисленных исполнителей коммунальных услуг внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.