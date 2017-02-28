Уроки развития речи и мастер-класс по приготовлению волшебных блинов прошли в театре кукол Мурманска

26 февраля перед спектаклем «Три поросёнка» в мурманском областном театре кукол для юных северян педагоги Мурманской языковой школы провели открытый урок по развитию речи. В игровой форме специалисты рассказали детям о правильном произношении слов, речевой гимнастике и познакомили зрителей с английскими словами.

Так как мастер-класс пришелся на празднование Масленицы, педагоги включили в программу обучающих уроков и рассказ о традициях этого древнейшего русского праздника. Вместе с ребятами преподаватели Мурманской языковой школы испекли волшебные блины!