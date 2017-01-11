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Мурманская область. Арктика11.01.17 10:19

Успешно завершился сверхпоздний транзитный рейс атомного ледокола «50 лет Победы»

3 января атомный ледокол  «50 лет Победы» успешно завершил сверхпозднюю транзитную проводку каравана из трех судов: модулевоза «AUDAX», сухогруза «Арктика-1» и танкера «Штурман Овцын» (ПАО «Совкомфлот»). Первые два судна следовали в порт Сабетта с грузом для строительства завода «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного газа, третье – за нефтью к терминалу Новопортовского месторождения в район мыса Каменный.

- Это первая такая транзитная проводка, длившаяся с декабря по январь, - отмечает директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов. - Один ледокол и три судна разных типов. Переход до Обской губы занял в общей сложности две недели. Атомный ледокол «50 лет Победы» специально ходил в Чукотское море, чтобы около Берингова пролива забрать суда.

Сейчас атомоход «50 лет Победы» работает в Карском море и помогает ледоколу «Таймыр» в проводке судов в Обскую губу. Среди следующих в порт Сабетта суда Мурманского морского пароходства - танкеры «Индига», «Варзуга», теплоходы «Кузьма Минин», «Михаил Кутузов», а также суда транспортной компании «Северный проект» и другие. Танкеры «Газпромнефти» в сопровождении ледоколов «Росатомфлота» следуют к мысу Каменный.

До января атомный ледокол «Вайгач» был задействован в проводке судов в Карском море, а затем по договору с ПАО «ГМК «Норильский никель» направился обновлять канал до порта Дудинка.

Только за декабрь 2016 года ледоколы «Атомфлота» провели в порт Сабетта 24 судна и ещё 21 – в направлении мыса Каменный, сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота».

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