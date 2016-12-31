Устали за столом и перед телевизором – идём на стадионы

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области информирует о работе катков в новогодние праздники.

Стадион «Строитель» (г.Мурманск). Цена - от 150 до 250 рублей. 31 декабря и 1 января – выходной. 2-6 января – с 18.00 до 22.00. 7 и 8 января – с 17.00 до 22.00.

Спорткомплекс «Авангард» (г.Мурманск). Вход бесплатный. 31 декабря и 1, 2, 7 января – выходной. 3-6 и 8 января - с 12.00 до 22.00.

Открытый каток в Долине Уюта (г.Мурманск). Цена - от 60 до 100 рублей. 31 декабря и 1, 2 января – выходной. 3-8 января - с 13.00 до 20.00.

Центральный стадион профсоюзов (г.Мурманск). Цена - от 150 до 200 рублей. 31 декабря и 1 января – выходной. 2-8 января - с 15.00 до 22.00.

Закрытый каток в Ледовом дворце спорта (г.Мурманск). Цена - от 110 до 150 рублей. 1, 2, 7 января – выходные. 3, 4, 5 и 8 января - с 16.30 до 21.15. 6 января - с 15.15 до 21.15

Городской каток Кировска (г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 6. Тел. 8-81531- 32-845)

Крытый каток в ДЮСШ «Юность» (г.Кировск). 1 января – выходной. 2 января - с 17.30 до 20.00. 3-8 января - с 16.00 до 20.00.

Академический каток (г.Апатиты, ул. Ферсмана, 43а). Ежедневно - с 12.00 до 21.00.

Ледовый каток Кольской АЭС (г.Полярные Зори, ул. Строителей, 9). 3-8 января - с 17.00 до 19.30.