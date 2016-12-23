Установлено время работы Мурманской городской ветеринарной лечебницы на период новогодних праздников
В подразделениях Мурманской городской ветеринарной лечебницы на период новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января 2017 года) установлен следующий режим работы:
ул. Книповича, 51а
30 декабря – с 9.00 до 17.00.
31 декабря – с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
1 января 2017 г. – выходной.
2 января 2017 г. – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
3 января 2017 г. – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
4 января 2017 г. – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
5 января 2017 г.– с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
6 января 2017 г. – с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
7 января 2017 г. – выходной.
8 января 2017 г. - выходной.
9 января 2017 г. - с 9.00 до 20.00.
Ул. Шабалина, 45
30 декабря – с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
31 декабря – 8 января 2017 г. – выходной.
09 января 2017 г. – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Ул. П.Осипенко, 8
30 декабря – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
31 декабря – 9 января 2017 г. – выходной.
10 января 2017 г. – с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.