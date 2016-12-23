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Мурманская область. Арктика23.12.16 11:26

Установлено время работы Мурманской городской ветеринарной лечебницы на период новогодних праздников

В подразделениях Мурманской городской ветеринарной лечебницы на период новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января 2017 года)  установлен следующий режим работы:

ул. Книповича,  51а

30 декабря – с 9.00 до 17.00.

31 декабря – с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

1 января 2017 г. – выходной.

2 января 2017 г. – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

3 января 2017 г. – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

4 января 2017 г. – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

5 января 2017 г.– с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

6 января 2017 г. – с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

7 января 2017 г. – выходной.

8 января 2017 г. -  выходной.

9 января 2017 г. - с 9.00 до 20.00.

Ул. Шабалина, 45

30 декабря – с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

31 декабря – 8 января 2017 г. – выходной.

09 января 2017 г. – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Ул. П.Осипенко,  8

30 декабря – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

31 декабря – 9 января 2017 г. – выходной.

10 января 2017 г. – с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

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