Утро у рубля не заладилось

Нефть дорожает сегодня на ожиданиях восстановления баланса спроса и предложения на рынке «чёрного золота» в результате оговоренного сокращения добычи странами, входящими и не входящими в ОПЕК, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

«Скоординированные сокращения поддержат восстановление баланса на рынке, в результате чего уменьшаться мировые уровни запасов (нефти. - Ред.)», - приводит агентство «Рейтер» мнение неназванных аналитиков «BMI Research».

Напомним, ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. В декабре к этим договоренностям присоединились нефтедобывающие страны вне организации. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей.

Как сообщали ранее СМИ, Саудовская Аравия снизила добычу нефти в январе на 486 тысяч баррелей в день - до 10 миллионов, Кувейт – примерно до 2,7 миллиона баррелей в день. Согласно договоренностям, Кувейт согласился снизить добычу нефти на 131 тысячу баррелей в день, начиная с 1 января.

Но на этом фоне доллар США и евро показывают рост в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне сильного падения мировых цен на нефть, зафиксированного накануне вечером.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,1205 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 22,44 копейки. К последней сделке 9 января доллар подрос на 3 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил на 61,31 копейки и составил 63,7256 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 23,56 копейки.