Утверждён на три года новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения

В преддверии 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пописал распоряжение от 28 декабря 2016 года № 2885-р. об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год.

Принятые решения направлены на реализацию федеральных законов от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части обеспечения российских граждан лекарственными препаратами, включёнными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП), и государственного регулирования цен на эти лекарственные препараты.

Напомним, перечень ЖНВЛП утверждается ежегодно, другие перечни – не реже одного раза в три года.