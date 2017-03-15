Утверждён список премиантов конкурса «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области»
Подписано постановление, утверждающее решение конкурсной комиссии о присуждении премии губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области» за 2016 год.
По итогам 2016 года премия «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области» будет вручена:
Татьяне Алтынниковой, директору Кольского районного Центра культуры;
Светлане Асташенковой, директору детской театральной школы города Мурманска;
Ольге Бигоцкой, директору Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.;
Олегу Вербину, главному хранителю городского историко-краеведческого музея города Полярного;
Елене Дмитриченко, преподавателю Мурманского колледжа искусств;
Раисе Захаровой, заведующей организационно-методическим отделом Межпоселенческой библиотеки Кольского района;
Александру Кондратьеву, программисту Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих;
Наталии Лизавенко, заместителю директора по работе с детьми Североморской централизованной библиотечной системы;
Екатерине Ореховой, заместителю заведующего отделом истории края Мурманского областного краеведческого музея;
Людмиле Рогатых, хормейстеру 1 категории народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Беломорье» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова;
Елене Скиридоновой, директору Кольской районной детской школы искусств;
Елене Тарасовой, хормейстеру образцового самодеятельного коллектива «Эстрадная вокальная студия» Зеленоборского Центрального дома культуры;
Ирине Яковенко, директору Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения.
Церемония вручения премии Губернатора Мурманской области лучшим представителям отрасли состоится традиционно в преддверии Дня работника культуры на торжественном приёме.