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Мурманская область. Арктика24.12.16 11:01

Утверждены Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) утвердила Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год.

Единые рекомендации  на  2017 год подготовлены Межведомственной рабочей группой, сформированной РТК на основе предложений сторон социального партнерства. При подготовке документа за основу были взяты Единые рекомендации на 2016 год, сообщает Минсоцтруда РФ.

Наиболее существенные изменения касаются условий оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, что  связано с установлением предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы руководства и работников учреждений. Кроме того, в Единые рекомендации внесены редакционные уточнения и дополнения, подготовленные сторонами социального партнерства на основе правоприменительной практики.

Помимо общих для всех учреждений Единые рекомендации на 2017 год традиционно содержат отраслевые разделы – по здравоохранению, образованию и культуре. В них предусматриваются в том числе рекомендации по структуре заработной платы.

В сфере образования рекомендуется использовать средства, предназначенные на оплату труда (без учета районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), так, чтобы размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников в структуре заработной платы в образовательных организациях составляли не ниже 70 %.

В сфере здравоохранения рекомендуется продолжить работу по увеличению доли выплат по окладам в структуре заработной платы работников. Рекомендуется сбалансировать её таким образом, чтобы (без учёта выплат компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями) 55-60% заработной платы направлялось на выплаты по окладам, 30% – на стимулирующие выплаты преимущественно за достижение конкретных результатов деятельности по показателям и критериям эффективности, повышение квалификации, 10-15% – на выплаты компенсационного характера в зависимости от условий труда медицинских работников.

В сфере культуры рекомендуется (без учёта выплат компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями) направлять не менее 50-55% на выплаты по окладам, 10-15% – на выплаты компенсационного характера, оставшуюся часть – на выплаты стимулирующего характера. 

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