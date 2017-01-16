Утверждены правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере ЖКХ. Об этом он сообщил на встрече с вице-премьерами, отметив, что им было подписано соответствующее постановление правительства РФ.

«(Документ. – Ред.) утверждает правила общественного жилищного контроля. Цель - повысить прозрачность и эффективность работы госструктур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там (в сфере ЖКХ. – Ред.) действительно хватает», - сказал глава кабмина.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак пояснил, что этим постановлением, в частности, устанавливаются дополнительные гарантии допуска общественных организаций и граждан к общественному контролю вместе с жилищными инспекциями, пишет ТАСС.

С 1 января 2017 введена и повышенная финансовая ответственность управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак. «С 1 января 2017 года - введение ответственности управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Это массовое явление и заключается оно в том, что за излишне начисленную плату взимается штраф до 50% суммы излишне начисленной. До настоящего времени такой ответственности не было»,- сказал Козак на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.