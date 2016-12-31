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Мурманская область. Арктика31.12.16 23:00

Уважаемые земляне, 2017 год задерживается на одну секунду!

Последний день уходящего 2016 года продлится дольше на одну «високосную» секунду. Об этом сообщили в Международной службе вращения Земли и синхронизации времени.

Лишняя секунда нужна, когда разница между астрономическим и международным временем составляет более 0,9 секунды. Это время отслеживается по атомным часам. Если время не будет скорректировано, то через сто лет разница составит уже 2-3 минуты.

Напомним, впервые год стал больше на одну секунду в 1972 году. С тех пор необходимость високосной секунды возникала 26 раз.

Не всегда добавление «лишней» секунды проходит без последствий. Например, в 1997 году эта процедура привела к выходу из строя системы ГЛОНАСС, а в 2015 году большинство смартфонов и планшетов на базе «Android» сбились на неправильное время.

 

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