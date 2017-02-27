Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» Северного флота готовится принять на борт НептунаВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Ошибки, которых должны избегать в отношениях мужчины и женщины
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.02.17 10:04

Увеличение безработицы, которое происходит сегодня, «поможет перейти к производительным высокооплачиваемым рабочим местам» - Ольга Голодец

Стоимость рабочей силы в России недооценена и не соответствует квалификации кадров. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи на секции, посвященной обсуждению вопросов повышения производительности труда.

«Сегодня основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику, и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение. К этому стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников», - сказала Голодец.

«Я напомню, что на уровне МРОТ у нас сегодня в России работает 4,9 млн человек. И сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже, к сожалению, прожиточного минимума. Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентоспособного уровня даст серьёзный выигрыш и производству, и экономике, и людям», - добавила вице- премьер.

По словам Голодец, высвобождение рабочей силы, которое происходит сегодня, «поможет перейти к производительным высокооплачиваемым рабочим местам». При этом она добавила, что в России на рынке труда нет недостатка в вакансиях. «Даже сегодня у нас продолжает оставаться число вакансий около 1 млн, и с 2012 года количество вакансий у нас ни разу не сокращалось», - сказала Голодец.

Российский инвестиционный форум пройдёт в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». Участие в форуме, как ожидается, примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Комментарии

№ 727.02.17 11:47 - Аннав российском правительстве работают какие-то иезуиты! Голодец говорит не о росте безработицы, а о «высвобождении рабочей силы». так более толерантно звучит, мягко для слуха, что тысячи россиян с низкой оплатой труда выгонят с рабочих мест. она говорит, что в стране есть около миллиона свободных вакансий для них, а где они? если в кармане шиш, то для безработных нет возможности выехать из своего болота! круг замкнулся! нищета порождает нищету - это вектор развития России во все времена!!!
№ 627.02.17 11:28 - инкогнито5 млн., человек это многократно заниженная цифра. Если посчитать по всем отдаленным регионам подобную оплату труда то получится очень печальная цифра. Оплата труда в Стране мягко говоря никакая при этом объем работы на 1 человека как за троих, и после всего подобного нам глава Государства говорит потерпите затянув пояса, а мы конечно вечно живем и дети у нас не растут и жилья нам не надо и ни в чем мы не нуждаемся.
В общем живут у нас только власть имущие законотворцы, а остальные существуют.
№ 527.02.17 10:55 - ПетяГоре экономисты собрались языки почесать.
№ 427.02.17 10:53 - Петя.Вы г-а Голодец, производительность труда хоть знаете, что это такое??????
№ 327.02.17 10:53 - ВладимирА, выход очень простой: Умертвить всех пенсионеров и бедных. Разводить Голодцов, Чубайсов, Кудриных и прочих безмозглых врагов народа!
№ 227.02.17 10:49 - юрийоткуда такую умную выписали пора в премьеры
№ 127.02.17 10:47 - Юрий"Увеличение безработицы, которое происходит сегодня, «поможет перейти к производительным высокооплачиваемым рабочим местам" ?????
Чушь собачья! Вряд ли в это кто поверит, т.к. все эти бандиты - бизнесмены упустят случай содрать лишние 2-3 шкуры с тех, кому некуда деваться!
Такое было возможно только при советской власти!
-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существованияЛичные интересы – причина 41% корпоративных конфликтов74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудников
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЕдинороссы выдвигают кандидатов - принято решение о проведении предварительного голосования в Мурманске 23 апреля
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовал: 231 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире17:00«Хорошие новости». Информационная программа17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПродажи пищевых продуктов в розничной сети в январе продолжили падение, но меньшими темпами37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существования-PRO ВалютуЕвро укрепился на 80 копеек, доллар – на 46 копеекРубль укрепляется, поддержанный дорожающей нефтью-PRO ЭнергетикуКолэнер направит 43 млн рублей на строительство ЛЭП 150 кВ, которые обеспечат электроснабжение объектов МТУМРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объёмом 2,25 млрд рублей-PRO ЖКХДля некоторых жителей посёлка Африканда-2 готовят корректировку платы за отоплениеПлановые отключения в Мурманске на 27февраля-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим ТопилинВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жилья
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения