Увеличение платы за коммунальные услуги с 1 июля для большинства жителей Мурманской области не превысит 5,5%

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области в преддверии Старого Нового года, видимо, решил порадовать северян, обнародовав информацию об изменениях платежей граждан за коммунальные услуги в Мурманской области в 2017 году. И понятно, что эти платежи для нас станут не меньше, а больше, таков тренд рыночной экономики страны.

Изменение тарифов на тепловую энергию, воду, водоотведение, электроэнергию и газ произойдёт только с 1 июля 2017 года. Сообщая о том, что увеличение платы граждан за коммунальные услуги произойдёт с 1 июля и для большинства муниципальных образований Мурманской области не превысит 5,5%, региональный комитет по тарифному регулированию, как бы извиняется перед нами.

Тарифы на электрическую энергию второй год подряд тарифы с июля увеличатся только на 1 процент. Это самый минимальный рост не только по СЗФО, но и в целом по РФ, радуют нас чиновники.

20 декабря 2016 года состоялось решение комитета по тарифному регулированию. Соответственно тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области с 1 июля 2017 года составят:

- с газовыми плитами – 2,65 руб./кВтч (до 01.07.2017 – 2,62 руб./кВтч);

- с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 1,862 руб./кВтч (до 01.07.2017 – 1,841 руб./кВтч).

Тарифа на электрическую энергию остаются самыми минимальными по СЗФО, так что расти им есть ещё куда.

Второй год подряд тарифы на газ не увеличатся. Розничные цены на газ сжиженный в 2017 году не изменятся и останутся на уровне 2015 года (в 2016 году розничные цены не повышались). Тарифы на газ составляют (на примере АО «Мурманоблгаз») 64,49 руб/кг или 136,62 руб/куб. м. C учётом особенностей региона на текущий момент тарифы на газ сложились самыми максимальными по СЗФО.

Комитет по тарифному регулированию отмечает, что по ряду муниципальных образований тарифы на тепловую энергию на 2017 год оставлены без изменения, а по отдельным даже снижены.

Так, в муниципальных образованиях ЗАТО Североморск, с.п. Ловозеро, ЗАТО Александровск, г.п. Зеленоборский, г.п. Умба, а так же по отдельным ресурсоснабжающим организациям в муниципальных образованиях г. Кандалакша, Ковдорский район, п. Мурмаши, п. Верхнетуломский, г.п. Кильдинстрой Кольского района с 1 июля 2017 года увеличения тарифа на тепловую энергию не произойдёт, так как на текущий момент тарифы уже являются достаточно высокими для населения (выше 3400 руб./Гкал).

В указанных муниципальных образованиях тарифы остаются неизменными уже не первый год (от 2-до 4 лет)

Для потребителей АО «МЭС» Ленинского района г.Мурманска, АО «Мончегорская теплосеть» (г.Мончегорск), АО «Апатит» (н.п. Титан), ООО «Тепловодоканал» (г. Ковдор) тарифы на тепловую энергию снизятся на от 2% до 5,5%.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение в среднем по области увеличатся на 4% с 1 июля по отношению к декабрю 2016 года.

Специалисты отмечают, что для незначительной доли населения – 0,8% (или 5809 чел.) проживающих в 9 муниципальных образованиях, комитетом инициирован вопрос согласования Советами депутатов превышения предельных индексов размера совокупной платы граждан на 3% (с 5,5% до до 8,5%).

Установление таких индексов обусловлена необходимостью увеличения исторически заниженных тарифов в муниципальных образованиях, где системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения находились в собственности Министерства обороны РФ и фактически тарифы искусственно сдерживались командирами воинских частей.

Таким образом, превышение совокупной платы граждан на 3% (с 5,5% до 8,5%) затронет 5809 чел., или 0,8% от общего количества жителей региона.

Платёж по квитанции за июль 2017 года за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, подогрев воды, электроэнергию, газ необходимо соотнести с соответствующим платежом за декабрь 2016 года, при этом объёмы потребления услуг должны быть одинаковыми, разъясняют специалисты комитета.

Платёжные документы с новыми тарифами жители Мурманской области увидят в августе, когда будут выставлены счёта за июль, а многоие северяне начнут возвращаться из отпусков.

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области сообщает, что на официальном сайте Комитета размещен «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий обеспечить гражданам онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги, установленному предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги для Мурманской области в размере.

Консультацию по тарифам на коммунальные услуги можно получить, обратившись в комитет по тарифному регулированию Мурманской области по телефону (815 2) 68-68-15, 68-68-35, на электронную почту: utr@gov-murman.ru