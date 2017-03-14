Увеличение выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчётов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствия

Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей. Финансовый результат компании по итогам 2016 года – чистая прибыль в размере 457 млн рублей.

Общее увеличение выручки по сравнению с 2015 годом составило 2,8 млрд рублей (7%), в том числе объём выручки от реализации услуг по передаче электроэнергии увеличился на 3,7 млрд рублей (10%). Данное отклонение обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчётов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствия. Объём выручки от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети вырос на 319 млн рублей (40%).

Увеличение себестоимости относительно уровня 2015 года составило 2,6 млрд рублей и вызвано ростом неподконтрольных расходов: на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС», ТСО, расходов на компенсацию потерь.

На 31 декабря 2016 года в структуре активов компании 73% приходится на внеоборотные активы, которые на 95% представлены основными средствами (40,731 млрд рублей).

В структуре оборотных активов наибольший удельный вес (86%) занимает дебиторская задолженность (13,4 млрд рублей). Основными дебиторами являются сбытовые компании: ПАО «Архангельская сбытовая компания», ОАО «Вологодская сбытовая компания», ОАО «Коми энергосбытовая компания». За отчётный период дебиторская задолженность уменьшилась на 1,8 млрд рублей (12%) в результате поступления денежных средств на основании вступивших в силу решений суда от крупнейших дебиторов - ПАО «Архангельская сбытовая компания», ОАО «Вологодская сбытовая компания», ОАО «Кондопога».

В структуре обязательств 47% приходится на займы и кредиты, сумма которых на конец 2016 года составила 14,5 млрд рублей, что на 500,9 млн рублей меньше, чем на начало года. Кредиторская задолженность на конец 2016 год снизилась на 1,6 млрд рублей (14%), в основном за счет погашения задолженности перед поставщиками и подрядчиками, сообщает пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада».