Ужасы нашего городка: пожилая мурманчанка пошла с ножом на сына

На пульт оперативного дежурного отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение о госпитализации в медучреждение из квартиры по улице Шевченко 42-летнего мужчины с проникающим колото-резанным ранением. Оперативниками было установлено, что ножевое ранение сыну нанесла мать. Подозреваемая – 69-летняя пенсионерка, - задержана и доставлена в отдел полиции.

Мурманчанка призналась в содеянном. Полицейскими установлено, что между родственниками произошёл конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений после совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры подозреваемая нанесла ножом удар в грудь сыну.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Избрана мера пресечения – подписка о невыезде.