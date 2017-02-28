В 2015 году реальная заработная плата в странах Восточной Европы снизилась на 5,2% в основном, вследствие сокращения оплаты труда в Российской Федерации и на Украине

20 февраля в Академии труда и социальных отношений прошла презентация доклада Международной организации труда «Заработная плата в мире в 2016–2017 гг. Неравенство в оплате труда на предприятиях».

Доклад, содержащий анализ тенденций в области заработной платы в мире и по отдельным регионам, а также различий в оплате труда на уровне предприятий, представил главный экономист, специалист по вопросам заработной платы Бюро МОТ в Женеве, один из основных авторов документа Патрик Бельзер и главный специалист по вопросам заработной платы группы технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Николя Стюдер.

Члены экспертного сообщества высоко оценили содержание и само значение этого документа.

В завершение обсуждения Нина Кузьмина, заместитель председателя ФНПР, ректор АТиСО, подчеркнула, что «вопросы по оплате труда - самые злободневные, и этот доклад сыграет важнейшую роль на предстоящих переговорах профсоюзов с социальными партнёрами».

Как показано в первой части доклада «Заработная плата в мире» за текущий год, темпы роста реальной заработной платы в мире, которые начали восстанавливаться в 2010 году после резкого падения в результате экономического кризиса 2008-09 гг., с 2012 года снова замедлились, сократившись с 2,5% до 1,7% в 2015 году, т.е., до своего 4-летнего минимума. Без учета Китая, опережавшего другие страны мира по темпам роста реальной заработной платы, они сократились с 1,6% в 2012 году до 0,9% в 2015 году.

В течение большей части послекризисного периода повышению заработной платы в мире в значительной мере способствовали относительно высокие темпы роста оплаты труда в формирующихся и развивающихся странах Азии и Тихоокеанского бассейна, в частности, в Китае, но также и в некоторых других развивающихся странах и регионах. В последнее время эта тенденция замедлилась или кардинально изменилась. В странах Группы двадцати с переходной и развивающейся экономикой темпы роста реальной заработной платы сократились с 6,6% в 2012 году до 2,5% в 2015 году. Что касается её темпов роста по регионам, то, по данным доклада, в 2015 году темпы роста реальной заработной платы оставались относительно высокими (4,0%) в странах Азии, сократившись до 3,4% в странах Центральной и Западной Азии, и, по предварительным оценкам, составляли 2,1% в арабских и 2,0% в африканских странах. В 2015 году реальная заработная плата в странах Латинской Америки и Карибского бассейна сократилась на 1,3% (главным образом, вследствие сокращения оплаты труда в Бразилии), а в странах Восточной Европы – на 5,2% (в основном, вследствие сокращения оплаты труда в Российской Федерации и на Украине).