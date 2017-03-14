В 2016 году выросла доля тех россиян, кто имеет сбережения, но предпочитает их хранить в наиболее ликвидной форме - наличных деньгах. Как рассказали «Известиям» в Центре социологических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), в 2016 году 23% россиян хранили сбережения в наличной форме, это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Эксперты объясняют изменения несколькими причинами, среди которых готовность больше денег тратить на покупки и снижение уровня доверия к банкам.

В прошлом году 23% россиян хранили сбережения в наличной форме, при этом на 7 п.п. возросла доля тех, кто предпочёл хранить деньги на дебетовых картах, — до 36%. А доля россиян, имеющих банковские вклады, снизилась на 12 п.п., составив к концу года 52%.

В прошлом году сократилась и доля граждан, занимавшихся инвестициями, например, в фонды или бизнес. По данным РАНХиГС, по итогам прошлого года показатель равнялся 10% против 14% в 2015-м.