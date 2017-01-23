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Мурманская область. Арктика23.01.17 14:48

В 2016 году 4756 северянам присвоено звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Мурманской области»

В 2016 году в Министерство социального развития Мурманской области поступило около 1770 дел о присвоении звания «Ветеран труда» и около 3120 дел о присвоении звания «Ветеран труда Мурманской области», из них распоряжениями Губернатора Мурманской области указанные звания присвоены 1709 и 3047 гражданам соответственно.

Всего с 1995 года, когда вступил в действие Федеральный закон «О ветеранах», звание «Ветеран труда» в Мурманской области получили около 230 тысяч граждан.

С введением в 2008 году в соответствии с региональным законодательством звания «Ветеран труда Мурманской области» установленное звание на сегодняшний день получили 42555 жителей Кольского края.

По состоянию на 1 января 2017 года статистика такова. Общая численность граждан, имеющих звание «Ветеран труда» и проживающих на территории Мурманской области, составляет 107174 человека, из них меры социальной поддержки, установленные для ветеранов труда, получают 94919 человек. Численность жителей Кольского края, получивших звание «Ветеран труда Мурманской области», – 35765 человек, получают меры социальной поддержки, установленные по категории «Ветеран труда Мурманской области», 19756 человек.

Объём расходов в бюджете Мурманской области на реализацию мер социальной поддержки в 2016 году по категории «Ветеран труда» составил 2715310 тысяч рублей, по категории «Ветеран труда Мурманской области» – 75132 тысячи рублей.  

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