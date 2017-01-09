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Мурманская область. Арктика09.01.17 12:09

В 2016 году более 3000 северян получили путевки для отдыха, лечения и оздоровления за счет средств областного бюджета

Мурманская область, в отличие от других северных субъектов РФ, на протяжении ряда лет предоставляет бесплатные путевки отдельным категориям граждан для отдыха, лечения и оздоровления как в местных здравницах, так и на побережье Черного моря.

В 2016 году на эти цели из средств областного бюджета было выделено 118,5 млн рублей, благодаря чему смогли поправить здоровье более 3000 северян. Так, возможность отдохнуть на Черноморском побережье Краснодарского края получили 1913 человек из числа ветеранов войны и труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, работников государственных областных и муниципальных учреждений и их детей до 18 лет. Благодаря увеличению финансирования программы дополнительно 264 ветерана получили путевки в пик полярной ночи – с 5 по 25 декабря. Санатории Мурманской области приняли 1148 человек из числа лиц старше 70 лет, реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Кроме того в соответствии с инструкциями министерства социального развития Мурманской области в 2016 году в центрах социальной поддержки населения сформирована очередность для обеспечения путевками в базе данных автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Мурманской области».

В первом квартале 2017 года на сайте областного министерства социального развития в разделе «Социальный личный кабинет гражданина» заработает сервис, который позволит отслеживать изменение номера очереди на обеспечение путевкой в режиме онлайн.

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