В 2016 году большинство россиян стали бедней почти на 6%

Как сообщает Росстат, реальные располагаемые доходы населения в РФ в 2016 году снизились на 5,9% по сравнению с 2015 годом. В декабре показатель сократился в годовом выражении на 6,1%, а в месячном выражении - вырос на 50,5%.

Падение реальных доходов населения в 2015 году по сравнению с 2014 годом составляло 3,2%. При этом в декабре 2015 года показатель вырос на 4,9% в годовом выражении и на 50,6% - в месячном. Показатели за 2014 и 2015 годы рассчитывались без учёта сведений по Крыму и Севастополю.