В 2016 году цены промпроизводителей РФ выросли на 7,4%

Как сообщает Росстат, цены производителей промышленных товаров в РФ в декабре повысились на 0,6% после роста на 0,7% в ноябре, увеличения на 0,3% в октябре, 0,7% - в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» в конце декабря, предполагал снижение оптовых цен в декабре на 0,1%.

В целом за 2016 год цены промпроизводителей выросли на 7,4%.

Оптовые цены в сфере добычи полезных ископаемых в декабре упали на 3% (за год выросли на 7,9%).

Оптовые цены в обрабатывающих производствах в декабре поднялись на 1,7% (за год - на 7,7%), в том числе значительно повысились цены производителей кокса и нефтепродуктов - на 3,4% (за год на 8,6%), в металлургическом производстве - на 3,6% (за год на 18,1%).

Цены в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды в декабре выросли на 0,8% (за год - на 5,1%).