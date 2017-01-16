В 2016 году МРСК Северо-Запада уплатила 7,3 миллиарда рублей налогов и иных обязательных платежей

В результате финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 год уплатило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (с учетом возврата переплат) 7265,6 млн рублей налогов и иных обязательных платежей.

В федеральный бюджет перечислено 3267,3 млн рублей, возвращено переплат – 27,7 млн рублей, итого – 3239,6 млн рублей (45% от общей суммы налогов и иных обязательных платежей общества).

В бюджеты субъектов Северо-Западного региона, включая местные бюджеты (в качестве налога на имущество, региональной составляющей налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, транспортного, земельного налогов и прочих отчислений), перечислено - 1902,0 млн рублей, возвращено переплат – 211,6 млн рублей, итого – 1690,4 млн рублей (23% от общей суммы налогов и иных обязательных платежей общества).

В бюджет Мурманской области энергетики перечислили в 2016 году 185,2 млн рублей.

ПАО «МРСК Северо-Запада» уплатило страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС за 2016 год на общую сумму 2 327,9 млн рублей (32% от общей суммы налогов и иных обязательных платежей общества).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в Управление Росприроднадзора составила 7,7 млн рублей.