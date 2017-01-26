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Мурманская область. Арктика26.01.17 07:30

В 2016 году на исполнении в структурных подразделениях регионального УФССП находилось более 630 тысяч исполнительных производств на общую сумму почти 44 млрд рублей

Итоги деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области губернатор Марина Ковтун обсудила с главой ведомства Василием Лариным. Основной темой рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области Василием Лариным стали итоги деятельности службы в 2016 году. В частности, речь шла об исполнении судебных актов и актов специально уполномоченных органов, обеспечении безопасности судебных участков, перспективах реализации новых полномочий ведомства.

Василий Ларин поблагодарил Марину Ковтун за содействие в обеспечении технической безопасности участков мировых судей – эти задачи входят в полномочия субъекта.

«Камерами видеонаблюдения и стационарными металлодетекторами оснащены 100% участков мировых судей, их оснащенность системами видеоконтроля является одной из самых высоких по Северо-Западному федеральному округу», – отметил Василий Ларин.

Глава службы доложил губернатору, что в 2016 году на исполнении в структурных подразделениях управления находилось более 630 тысяч исполнительных производств на общую сумму почти 44 млрд рублей. Рост количества производств в основном связан с увеличением постановлений органов ГИБДД. Большое внимание служба уделяет работе по взысканию коммунальных платежей.

С 2017 года на Федеральную службу судебных приставов России возложены полномочия по контролю за деятельностью так называемых коллекторов. Губернатор Марина Ковтун отметила, что в этой резонансной и проблемной сфере важно не допустить нарушений прав граждан.

 

 

 

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