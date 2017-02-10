ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Бизнес: Алексей Савинцев приглашает всех на выставку «Книжный салон», которая состоится в мартеРоссияне объективно обеднели за последнюю пару лет – Михаил Задорнов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.02.17 13:33

В 2016 году наш регион вошёл в ТОП-20 регионов с наилучшими результатами социально-экономического развития территорий

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, проведённом губернатором Мариной Ковтун, министр экономического развития региона Елена Тихонова выступила с отчетом о работе своего ведомства в 2016 году.

Как сообщила Елена Тихонова, по оценке Минэкономразвития России Мурманская область вошла в число лидеров среди субъектов Российской Федерации по обеспечению реализации федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области, согласно которой регион станет стратегическим центром Арктической зоны Российской Федерации, подготовлены предложения по формированию Кольской опорной зоны России в Арктике и к проекту федерального закона «О развитии Арктической зоны РФ», касающиеся мер, направленных на интенсификацию социально-экономического развития. Совместная работа со всеми заинтересованными органами власти и организациями в этом направлении будет продолжена и в текущем году.

Важнейшим инструментом достижения целей и задач Стратегии в соответствии с определенными приоритетами являются государственные программы Мурманской области. Министерством осуществляется координация деятельности исполнительных органов государственной власти по привлечению на реализацию госпрограмм области межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

«Еще одним важным базовым звеном стратегического планирования является прогнозирование социально-экономического развития. Качество прогнозирования напрямую зависит от системности мониторинга и углубленности анализа показателей, характеризующих социально-экономическое развитие региона и муниципальных образований, финансово-экономическое состояние предприятий. Данная работа также находит отражение в отчете губернатора о результатах деятельности правительства перед областной думой и в докладе об итогах года и задачах на очередной год», – подчеркнула Елена Тихонова.

В 2016 году регион вошёл в ТОП-20 регионов с наилучшими результатами социально-экономического развития территорий за 2015 год и получил грант в сумме 217,7 млн рублей.

В прошлом году организовано проведение трёх заседаний межведомственной комиссии по мониторингу достижения показателей майских указов, обеспечена своевременная подготовка информации о ходе их реализации.

Существенным достижением взаимодействия регионального минэкономразвития с муниципальными образованиями является одобрение в прошлом году Минэкономразвития России заявки региона на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Кировске.

Приоритетными задачами текущего года являются разработка программ комплексного развития моногородов и привлечение средств из федерального бюджета на строительство инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта по формированию туристско-рекреационной зоны в Кировске. Заявка будет подготовлена в марте-апреле 2017 года.

С целью развития налогового потенциала подготовлен и в 2016 году принят Закон Мурманской области, предусматривающий введение нового механизма расчета налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости отдельных объектов недвижимости. При этом для недопущения резкого увеличения налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса предусмотрено постепенное повышение ставок налога для лиц, применяющих специальные режимы налогообложения.

Министр экономического развития особо отметила, что из всех регионов, перешедших на кадастр организаций, у нас установлены наименьшие ставки налога для данной категории налогоплательщиков.

Продолжена реализация социального проекта «Спасибо за Победу!». В прошлом году все предприятия – участники акции продлили соглашения до 2021 года. Сегодня в 118 магазинах региона предоставляется 10-процентная скидка на социально значимые продукты питания для 10 тыс. граждан льготной категории.

В 2016 году успешно реализованы поставленные перед министерством задачи в сфере обеспечения международных и внешнеэкономических связей Мурманской области. Разработаны основные направления международных и внешнеэкономических связей области на период 2016-2017 годов и налажена система планирования основных мероприятий в этой сфере.

Ключевым бизнес-событием прошлого года в регионе стала V юбилейная Мурманская международная деловая неделя, которая получила поддержку шести федеральных органов исполнительной власти. В ее мероприятиях приняли участие порядка 4 тысяч участников из 21 региона России и 14 зарубежных стран.

«От нашего активного участия в процессе выстраивания федеральных и региональных приоритетов с максимальной для нас отдачей и принятых на федеральном уровне решений зависит успех реализации целевого сценария, заложенного в нашей Стратегии развития региона. Министерство сделает всё необходимое для организации этой работы», – заверила Елена Тихонова.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 483 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЦБР желает российским пенсионерам «Мира»Россияне объективно обеднели за последнюю пару лет – Михаил Задорнов-PRO ВалютуДоллар теряет почти 18 копеек, евро – 34 копейкиДоллар и евро начали торги снижением-PRO ЭнергетикуЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий регионаПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями Заполярья-PRO ЖКХДело труба, или Бесхозные коммуникации затопили подвал жилого домаПлановые отключения в Мурманске на 10 февраля-PRO Нефть и газОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый ростДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тонн-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения