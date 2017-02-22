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Мурманская область. Арктика22.02.17 15:45

В 2016 году очерёдность в детские сады была полностью ликвидирована ещё в 15 муниципалитетах Мурманской области

Ход выполнения задачи по обеспечению стопроцентной доступности дошкольного образования в муниципалитетах Мурманской области губернатор Марина Ковтун обсудила сегодня с министром образования и науки региона Наталией Карпенко.

Как сообщила глава регионального Минобра, в 2016 году была полностью ликвидирована очередность в детские сады в 15 муниципалитетах. В рамках реализации проекта модернизации региональной системы дошкольного образования в сентябре после реконструкции введен в эксплуатацию детский сад № 121 в Мурманске, в декабре – детский сад на 300 мест в Гаджиево. Всего за период модернизации дошкольного образования в детских садах Мурманской области введено 3810 новых мест.

Марина Ковтун отметила, что в 2017 году предстоит решить ещё ряд вопросов. Это строительство детского сада на 220 мест в Североморске-3: достраивать детский сад будет новый подрядчик. Хорошими темпами идут работы по возведению детского сада в Спутнике. Кроме того, подчеркнула Марина Ковтун, нужно привести в порядок детсады Министерства обороны, передаваемые в муниципальную собственность в Печенге, Нижнем Луостари, Алакуртти и Мончегорске-12, чтобы они соответствовали всем необходимым требованиям и нормам.

 

 

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