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Мурманская область. Арктика15.03.17 13:55

В 2016 году россияне стали спускать на покупки даже заначки

Исследование РАНХиГС, основанное на социологическом опросе 6 тысяч человек в десяти регионах РФ, фиксирует отказ домохозяйств от накоплений в 2016 году на фоне ухудшения экономических ожиданий. Результаты исследования стали дополнительным свидетельством того, что сберегательная модель поведения семей, о формировании которой говорили экономические власти, не реализовалась. По данным Минэкономики, норма сбережений с исключением сезонности в декабре 2016 года сохранилась на уровне ноября и составила 12,4% располагаемых доходов, за 2016 год склонность к сбережению снизилась на 1,2 процентных пункта, составив 14,9% располагаемых доходов.

Данные РАНХиГС фиксируют, что доля респондентов, которые говорили о наличии сбережений, сократилась с 55% в 2015 году до 40% в 2016-м. Изменилась за год и стратегия накоплений. Срочные банковские вклады и ценные бумаги стали менее популярны, но вырос интерес к наиболее ликвидным формам сбережений — в наличных и на банковских картах. Это подтверждают и данные ЦБ, согласно которым банковские вклады в 2016 году выросли всего на 4,2%, что соответствует их снижению на 1,2% в реальном выражении.

Исследователи связывают снижение сбережений в 2016 году не с падением доходов (в 2015-м, когда было рекордное снижение доходов, сбережения выросли), а с ухудшением экономических ожиданий домохозяйств. В 2015 году 64% респондентов считали, что трудности в экономике временные, в 2016 году так полагают всего 30%. «Люди не видят смысла сберегать средства в расчёте на то, что при улучшении экономической ситуации (в частности, при снижении инфляции) они смогут сделать запланированные крупные покупки, начать бизнес и т. п. Поэтому те, кто раньше делал сбережения, начали их тратить», - поясняют в РАНХиГС.

Напомним, по данным ЦБ, в феврале 2016 года ожидания граждан относительно перспектив восстановления экономики и улучшения личного финансового положения ухудшились. Вместе с ними ухудшились как сберегательные, так и потребительские настроения. Вероятнее всего, норма накопления семей продолжит снижаться и в 2017 году. Заметного оживления потребления на фоне растущей зависимости доходов от государственных выплат тоже ждать не приходится, пишет «Коммерсант».

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