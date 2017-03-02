В 2016 году северяне стали получать больше, но жить - беднее

Министерства экономического развития Мурманской области опубликовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за 2016 год.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным Мурманскстата в 2016 году среднедушевые денежные доходы населения составили 36093 рубля в месяц, что в реальном выражении ниже уровня 2015 года на 8,8%. Снижение реальных денежных доходов населения обусловлено двумя факторами: во-первых, отрицательной динамикой реальной заработной платы и реального размера пенсии, отсутствием индексации денежного довольствия военнослужащих, снижением доходов от вкладов в банках и от предпринимательской деятельности, во-вторых, пересчётом органами статистики объёма денежных доходов населения за 2015 год в сторону увеличения на 2,6% (на 8,5 млрд рублей).

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за прошедший год сложилась в размере 48715 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 5,2%, в реальном исчислении снизилась на 2,0%.

Рост заработной платы в среднем по области в большей степени обеспечен увеличением оплаты труда в организациях реального сектора экономики.

Наиболее значительные темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: добыча полезных ископаемых - на 15%, химическое производство и морской транспорт - на 14%, рыболовство и рыбоводство - на 13%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 9%, гостиницы и рестораны - на 8%.

Среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций составила 45002 рубля, что на 4,7% больше чем за 2015 год.