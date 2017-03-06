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Мурманская область. Арктика06.03.17 09:04

В 2016 году сильно сократились объёмы сбережений россиян

В течение 2016 года по мере выхода экономики из кризиса разрыв между наиболее богатыми и бедными слоями населения России вернулся к росту и может ещё увеличиться по итогам года, констатирует в бюллетене «Доходы населения в период выхода экономики из рецессии» Аналитический центр при правительстве.

По данным центра, изменения в структуре доходов населения в прошедшем году ускорились за счёт перераспределения между заработками и социальными выплатами, пишет «Коммерсант». Доля оплаты труда в годовом выражении к концу третьего квартала снизилась на 0,8 п. п. (с 65,6% до 64,8%), а соцвыплаты выросли (с 18,3% до 19,1%) - это исторический максимум, отмечают авторы доклада. За счёт этого в 2016 году прекратился рост доли бедного населения - за девять месяцев его доля снизилась до 13,9% (14,1% за девять месяцев 2015 года).

При этом доля доходов от предпринимательской деятельности (в основном от индивидуального предпринимательства) снижалась - с 12% в 2002-2003 годах до 7,8% в прошлом году. Однако вклад доходов от собственности (дивиденды, проценты от вкладов, выплаты по ценным бумагам) в общие поступления начал восстанавливаться - с 5% в 2011-2012 годах до 6,3% в 2016 году. Рост этого показателя, по оценке экспертов центра, свидетельствует о «некотором улучшении положения более состоятельных слоев населения», что в свою очередь ведёт к увеличению социального неравенства. На это также указывает рост в первом полугодии прошлого года коэффициента Джини впервые за время текущего кризиса - до 0,399 (в первом полугодии 2015 года - 0,396) и коэффициента фондов - до 14,3 (на 0,1) за девять месяцев 2016 года. Как отмечают авторы доклада, поскольку рост неравенства во втором и третьем кварталах 2016 года совпадает с оживлением российской экономики, он косвенно свидетельствует о её возврате к докризисной модели.

Кроме того, 2016 год сильно сократил объём сбережений населения: число тех, кто заявил о том, что имеет накопления, в ходе опроса для «Евробарометра в России» сократилось на треть. Если в 2015 году об этом говорили 55% опрошенных, то в прошлом году таковых оказалось только 40%. По оценке авторов исследования, отказ от накопления денег в пользу их траты произошёл в начале 2016 года и был связан со снижением ценности сбережений, а не с ухудшением материального положения населения.

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