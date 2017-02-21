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Мурманская область. Арктика21.02.17 14:13

В 2016 году в два раза увеличилось число ледокольных проводок в акватории Северного морского пути

В «Росатомфлоте» подвели итоги деятельности предприятия за 2016 год. ФГУП «Атомфлот» планомерно реализует программу по созданию новых продуктов для российского и международных рынков и является надежным партнером компаний, работающих в арктических широтах.

В 2016 году под проводкой атомных ледоколов в акватории Северного морского пути проведено 410 судов общей валовой вместимостью 5 288 284 тонны. Для сравнения, в 2015 – 195 судов (общей валовой вместимостью 2 млн 42 тысячи 522 тонны.

- Росатомфлот в контрактные сроки выполняет ледокольное обеспечение крупнейших национальных углеводородных проектов, - говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша. – Наши партнеры доверяют профессионализму моряков и береговых работников атомного ледокольного флота. Увеличение числа проводок, участие в новых арктических проектах – это лучшее подтверждение конкурентоспособности предприятия.

В 2016 году заключены контракты с российским судостроительным предприятием ООО «Краншип» на строительство ледокольного буксира «Юрибей» проекта «Т40105» и ледокольного буксира проекта «Т3687». Данные договоры были заключены в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию портового флота для задач Ямал СПГ. Реализация всего проекта подразумевает строительство и дальнейшее оказание услуг Портофлота в порту Сабетта двумя портовыми буксирами, двумя  ледокольными буксирами и одним портовым ледоколом. Строительство судов ведётся российскими верфями. Окончание строительства и приемка первых двух буксиров досрочно произведены в апреле-мае 2016 года, завершение строительства оставшихся трех судов Портофлота планируется в соответствии с согласованными графиками до конца ноября 2018 года. Контракт на услуги Портофлота действует по декабрь 2040 года.

Безопасность работ, обращение с отработавшим ядерным топливом и обеспечение ядерной и радиационной безопасности являются одним из приоритетных направлений деятельности предприятия

В 2016 году направлен на утилизацию атомный ледокол «Сибирь». Судно поставлено на специально подготовленную якорную стоянку СРЗ «Нерпа». Работы по выгрузке оборудования реакторного отсека, формированию блок-упаковки и её транспортировке планируется завершить к концу ноября 2017 года.

- В 2016 году мы впервые осуществили вывоз радиоактивных отходов, подготовленных для безопасного хранения и последующей передачи для захоронения Национальному оператору, - отмечает первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. - Предприятие работает в режиме ненакопления отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов.

В «Росатомфлоте» разработан план мероприятий ФГУП «Атомфлот» по проведению в 2017 году Года экологии, который включен в план мероприятий Госкорпорации «Росатом». За период 2016 года проверок в части соблюдения норм экологического законодательства в отношении ФГУП «Атомфлот» не проводилось, штрафы за нарушение природоохранного законодательства отсутствуют, сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота».

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