В 2016 году в Мурманской области лицами в состоянии алкогольного опьянения совершено более 2800 преступлений, что больше в сравнении с прошлым годом на 24%

Сегодня состоялась пресс-конференция начальника УМВД России по Мурманской области генерал-майора полиции Игоря Баталова по теме «Итоги работы органов внутренних дел Мурманской области в 2016 году». Как сообщил журналистам Игорь Валерьевич, по итогам 2016 года в Мурманской области на 18,8% уменьшилось общее количество зарегистрированных преступлений (с 18556 до 15061). На 6,5% уменьшилось количество преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких составов. По-прежнему основную часть зарегистрированных преступлений – 57% – составляют преступления против собственности. Основная часть этих преступлений (62%, 5305) – это кражи. Мошенничества также по-прежнему составляют значительное количество преступлений от общего числа зарегистрированных (26%).

Несмотря на активную профилактику дистанционных мошенничеств, в том числе через СМИ, не удалось снизить количество данных преступлений. Всего в Мурманской области по итогам 2016 года зарегистрировано 2218 мошенничеств с использованием телефонной связи и сети Интернет (АППГ – 2555).

Основными способами завладения денежными средствами потерпевших являются передача денежных средств посреднику по месту своего жительства, осуществление переводов на счета банковских карт, лицевые счета абонентских номеров операторов мобильной связи или расчетные счета. Большое распространение в прошедшем году получили мошенничества посредством переводов на электронные кошельки и счета платежных систем, а также путем списания денежных средств со счетов банковских карт граждан при передаче злоумышленнику реквизитов пластиковой карты и поступающих паролей.

По итогам 2016 года раскрыто 21 дистанционное мошенничество. Раскрываемость данных преступлений осложняется тем, что основная часть преступлений совершена злоумышленниками из других регионов.

По итогам 2016 года в регионе на 13% сократилось количество преступлений против личности.

Сократилось количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью (на 4%), изнасилований (на 43%), побоев (на 9%). В то же время, на 33% больше зарегистрировано умышленных убийств (52, АППГ – 39), 8 фактов доведения до самоубийства (АППГ – 1).

Количество раскрытых сотрудниками полиции преступлений по итогам 2016 года увеличилось на 10%, раскрыто практически каждое второе преступление (49% от общего числа зарегистрированных), в том числе на 24,8% увеличилось количество раскрытых преступлений тяжкой и особо тяжкой категории.

Большое значение для граждан имеет состояние общественного порядка и общественной безопасности на улицах и иных общественных местах. В 2016 году на 23% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, и на 17 % количество уличных преступлений. На 5 % больше раскрыто таких преступлений, в том числе на 18% больше раскрыто уличных преступлений.

К сожалению, в прошедшем году не удалось снизить количество так называемых бытовых преступлений. В 2016 году из бытовых побуждений зарегистрировано 240 тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в том числе 52 убийства, 188 фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Проведенный анализ показал, что в основном эти преступления совершаются внезапно, как правило, поводом служат возникшие неприязненные отношения в ходе совместного распития спиртных напитков. Значительное влияние на бытовую преступность оказала алкоголизация населения. В 2016 году на территории области лицами в состоянии алкогольного опьянения совершено более 2800 преступлений, что больше в сравнении с прошлым годом на 24%. Кроме того, на 4% увеличилось число преступлений, совершенных лицами, ранее уже привлекавшимися к уголовной ответственности (4694, АППГ - 4869).

Профилактика бытовых преступлений проводится на постоянной основе, на контроле у участковых уполномоченных полиции состоит 137 больных алкоголизмом и наркоманией, 655 лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и представляющих опасность для окружающих, более 4 тысяч ранее судимых лиц.

Благодаря принимаемым профилактическим мерам в сфере подростковой преступности на 7% уменьшилось количество несовершеннолетних, совершивших преступления (382, АППГ – 412), в то же время они совершили 495 преступлений, что на 6 % больше, чем в прошлом году.

Несмотря на принимаемые меры, количество ДТП в регионе увеличилось на 10%. Основными причинами ДТП можно выделить такие нарушения ПДД водителями, как несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения.

При оформлении 53% происшествий сотрудниками ГИБДД зафиксированы недостатки состояния и содержания улично-дорожной сети, сопутствующие возникновению ДТП.

Во исполнение указа президента Российской Федерации от 5.04.2016 № 156 в 2016 году два ведомства – Управление наркоконтроля и Управление миграционной службы – вошли в состав Управления МВД России по Мурманской области. Несмотря на реорганизацию, полиции удалось обеспечить непрерывность работы по противодействию в сфере незаконного оборота наркотиков и в сфере миграции.

Так, по итогам 2016 года в регионе зарегистрировано более 1600 преступлений в сфере НОН, из них 68% - с целью сбыта. 90% всех наркопреступлений – это тяжкие и особо тяжкие составы. Из незаконного оборота изъято практически 76 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Раскрываемость преступлений данного вида по материалам органов внутренних дел составила 52,2%, привлечено к уголовной ответственности 691 лицо.

Благодаря комплексу мер на территории региона в течение 2016 года сохранялась стабильная миграционная обстановка.

За 12 месяцев 2016 года поставлены на миграционный учет более 35 тысяч (+6,8%) иностранных граждан.

Всего в отношении иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства составлено 1850 протоколов, в отношении граждан Российской Федерации составлено 7405 протоколов. Органами внутренних дел принято 321 решение о выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан, 15 иностранцев депортированы, 127 иностранных гражданам сокращен срок пребывания на территории нашей страны.

Благодаря принимаемым комплексным мерам оперативная обстановка в регионе оставалась под контролем правоохранительных органов.