В 2016 году в Мурманской области не удалось добиться снижения дорожно-транспортных происшествий с участием детей

Состоялось очередное заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством заместителя губернатора Мурманской области Григория Стратия. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, Среди ключевых тем – состояние и меры по предупреждению аварийности на территории региона, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма по итогам 2016 года, а также меры по обеспечению безопасности организованных перевозок детей автобусами.

Как отметил заместитель губернатора, эта тема связана с декабрьской трагедией на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, когда в ДТП погибли дети.

«Вопросы, связанные с безопасностью перевозок детей, находятся на постоянном контроле правительства Мурманской области и лично губернатора Марины Ковтун, а также руководства управления ГИБДД, причем не только в период новогодних праздников, но и повседневно», – сказал Григорий Стратий.

На заседании отмечалось, что в 2016 году не удалось добиться снижения дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Основное количество ДТП с участием несовершеннолетних совершено по вине водителей транспортных средств – около 73%.

Как сообщила инспектор по особым поручения УГИБДД УМВД России по Мурманской области Ольга Ратова, для информирования населения о состоянии аварийности сотрудники ГИБДД активно используют средства массовой информации и интернет, регулярно проводят пропагандистские и оперативно-профилактические мероприятия.

На постоянном контроле УГИБДД перевозки организованных групп детей. Происшествий с участием автобусов, перевозящих группы детей, не допущено.

Комплекс мер, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма реализует также министерство образования и науки Мурманской области. Подробно о мероприятиях, проходящих в образовательных учреждениях области, рассказала первый заместитель министра Ирина Ковшира.

Одним из направлений профилактики дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся является распространение светоотражающих элементов. В целом среди обучающихся образовательных организаций Мурманской области распространено 52,3 тысячи светоотражающих фликеров.

В Мурманской области 81 автобус оборудован для перевозки детей. Все они соответствуют техническим требованиям для этого вида перевозок. В 2016 году стартовал проект по обновлению парка школьных автобусов.