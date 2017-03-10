В 2016 году жители Мурманской области проболели более 2 млн дней - более 5,5 лет

Выплата пособий по временной нетрудоспособности по-прежнему остаётся самой затратной статьей расходов Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования. В 2016 году на эти цели израсходовано более 1 млрд 827 млн рублей. Средний размер одного дня нетрудоспособности сложился в сумме 904,6 рубля.

За двенадцать месяцев прошлого года работающие северяне в общей сложности находились на больничном 2 млн 30 тысяч 348 дней, что на 66629 дней больше чем в 2015 году. Средняя продолжительность больничного составила 12 дней, как и в аналогичном периоде 2015 года.

Потери по причине временной нетрудоспособности можно для примера сравнить с простоем в течение года предприятия численностью 8220 человек при пятидневной рабочей неделе.

Всего в минувшем году медицинским организациям региона выдано более 277 тысяч бланков листков нетрудоспособности. С целью оценки правомерности расходования средств обязательного социального страхования специалистами Государственного учреждения «Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации» было проведено 117 плановых и внеплановых проверок, в результате которых 564 листка были признаны выданными с нарушениями.