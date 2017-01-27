Прокуратура области проанализировала результаты рассмотрения уголовных дел о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы. Так, в 2016 году значительно увеличилось количество рассмотренных уголовных дел о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы, по сравнению с прошлым годом с 6 до 22. По итогам судебного разбирательства 10 лиц осуждены, всем виновным назначено наказание в виде штрафа (в 2015 году осуждено 2 лица). 3 из 10 осужденных освобождены от наказания на основании ч.2 ст.84 УК РФ, п. 9 постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в ВОВ 1941-1945 годов».

12 уголовных дел в отношении 12 лиц прекращено по нереабилитирующим основаниям: в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением в суде потерпевших с подсудимыми, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. (в АППГ –4 уголовных дела в отношении 4 лиц).

Оправдательные приговоры по анализируемой категории уголовных дел в 2016 году не выносились, по реабилитирующим основаниям дела не прекращались.

Практика рассмотрения судами уголовным дел свидетельствует, что органами предварительного расследования и прокурорами, направляющими уголовные дела в суд, не допущено нарушений закона при составлении обвинительных заключений, в связи с чем уголовные дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ не возвращались.