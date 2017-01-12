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Мурманская область. Арктика12.01.17 12:52

В 2017 году для назначения страховой пенсии по старости понадобится 11,4 балла и 8 лет страхового стажа

По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных балла.

Действующим законодательством РФ предусмотрено ежегодное увеличение как баллов (до установления 30 баллов в 2025 году), так и страхового стажа (на 1 год до достижения 15 лет в 2024 и последующих годах).

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.

Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, там же можно изменить и способ ее доставки.

Осуществлять контроль своих сформированных пенсионных прав гражданин может также в «Личном кабинете», где отображается информация о количестве накопленных пенсионных баллов и продолжительности стажа, учтенные на индивидуальном лицевом счете ПФР.

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