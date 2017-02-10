В 2017 году финансирование капитального строительства в Мурманской области будет увеличено

Реализацию в регионе мероприятий госпрограмм, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, обсудили сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Об эффективности использования выделенных средств доложила и.о. министра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко, отметив, что исполнение плана-графика по итогам 2016 года с учетом средств федерального бюджета и внебюджетных средств составило 97,4%.

Как сообщила Елена Абраменко, в прошлом году было завершено строительство плавательного бассейна в Кандалакше, детского сада в Гаджиево, пожарного депо в Териберке, закончена масштабная реконструкция областной филармонии.

В 2017 году на финансирование капитального строительства в областном бюджете предусмотрено более 850 млн рублей, что на 32,2% больше общего объема регионального и федерального финансирования прошлого года. Планируется выполнить работы по реконструкции мурманского центра обработки вызовов «112», двух фельдшерско-акушерских пунктов в Варзуге и Чапоме с помещениями для проживания фельдшеров, а также третьего спального корпуса и пищеблока со столовой Апатитского психоневрологического интерната. Напомним, реконструкция учреждения ведется с 2013 года, два корпуса из четырех уже введены в эксплуатацию.

Елена Абраменко особо отметила, что хорошими темпами ведутся работы по строительству нового детского сада в поселке Спутник на 140 мест – уже закончены работы по возведению каркаса здания, установлены оконные блоки, подключено электроснабжение, проложены наружные сети канализации и холодного водоснабжения. Ведутся работы по утеплению фасада, прокладке инженерных сетей и устройству перегородок, монтажу наружных сетей отопления и горячего водоснабжения. Окончание работ также запланировано на 2017 год.

Кроме того, по словам и.о. министра, в этом году планируется приступить к строительству пожарного депо в поселке Умба.