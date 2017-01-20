Вчера состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области. Главной темой заседания стали приоритеты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году.

Во время обсуждения темы заседания было отмечено, что малый бизнес очень чувствителен к макроэкономическим изменениям, поэтому господдержка, которая гарантирует стабильность развития малого бизнеса, очень важна. Правительство Мурманской области прекрасно сознает роль малого и среднего предпринимательства в обеспечении занятости людей, создании комфортной среды, поэтому постоянно работает над формированием благоприятного предпринимательского климата и создания условий для ведения бизнеса.

К числу таких условий относится снижение налоговой нагрузки – многие предприниматели Мурманской области имеют возможность применить различные виды льготного налогообложения. С 1 января 2016 года в регионе действуют «налоговые каникулы» для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, занятых производством, социальной, научной деятельностью или оказанием бытовых услуг населению. А с 1 января 2017 года помимо новичков налоговыми льготами могут воспользоваться и действующие предприниматели в этих сферах.

Было отмечено, что более востребованными в предпринимательской среде являются финансовые механизмы поддержки.

Несмотря на снижение федеральной поддержки, объем региональных бюджетных средств, направляемых на эти цели, нам удалось сохранить. В 2017 году на поддержку малого и среднего бизнеса из бюджета Мурманской области будет направлено 49,3 млн рублей – это уровень 2016 года. Работу по улучшению условий ведения бизнеса и повышению эффективности господдержки мы будем продолжать независимо от макроэкономических колебаний, и в решении этих вопросов ждём активного участия членов совета.

На заседании и.о. министра развития промышленности и предпринимательства Олег Костенко проинформировал о процедуре выбора кандидатуры на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей при губернаторе Мурманской области. Бизнес-омбудсмен должен быть активным защитником предпринимателей, ставить острые вопросы перед региональными и муниципальными органами власти. Это должен быть человек, работающий не в интересах собственного бизнеса, а в интересах всего предпринимательского сообщества.

На заседании принято решение, чтобы предприниматели – члены Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области направили в региональное министерство предложения о возможной кандидатуре Уполномоченного по защите прав предпринимателей.