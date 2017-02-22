В 2017 году в Мурманской области будет реализовано восемь приоритетных федеральных проектов в сфере дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования

Реализация приоритетных федеральных проектов в системе образования Мурманской области стала одной из тем состоявшейся сегодня рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с министром образования и науки региона Наталией Карпенко.

По итогам участия министерства образования и науки Мурманской области в конкурсных отборах на право участия в приоритетных федеральных проектах в системе образования региона в 2017 году будет реализовано восемь федеральных проектов, доложила главе региона министр.

Объем федеральной субсидии на реализацию этих проектов составляет 90,3 млн рублей, региональное софинансирование – свыше 40 млн рублей.

Самым крупным проектом станет создание детского технопарка «Кванториум» на базе центра «Лапландия».

«Этот проект направлен на повышение доступности и модернизацию дополнительного образования по естественно-научному и техническому направлениям», – пояснила Наталия Карпенко.

Крупный блок проектов, которые также будут реализованы в системе образования Мурманской области в 2017 году, связан с обеспечением доступной среды.

Кроме того, планируется развитие базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. Эта работа ведётся уже второй год на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

Третий год область будет участвовать в проекте создания в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом. С учётом запланированных в этом году работ все спортивные залы в сельских школах региона будут соответствовать современным требованиям.

Ещё одно значимое направление – развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования. В рамках этой задачи предстоит модернизировать пункты проведения экзаменов в Мурманской области.