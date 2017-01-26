В 2017 году в российской Арктике завершится строительство более 100 объектов военной инфраструктуры

В рамках реализации утвержденной Президентом РФ Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г . Минобороны России ведется строительство военной инфраструктуры от Кольского полуострова до Чукотки.

Всего более 100 объектов капитального строительства, расположенных в российской Арктике, будет введено в эксплуатацию до конца 2017 г . Сдаваемые объекты расположены на территории арктических военных баз Минобороны России, дислоцирующихся на Земле Франца Иосифа, Новой Земле, острове Среднем (архипелаг Северная Земля), мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный.

На острове Земля Александры (Земля Франца Иосифа) завершается возведение более 30 объектов технической позиции и административно-жилой, складской, хозяйственной и парковой зон, а также аэродрома Нагурское. Здесь же ведется строительство административно-жилого комплекса «Арктический трилистник», который является единственным в мире объектом капитального строительства, возводимым выше 80-го градуса северной широты.

В посёлке Рогачево (архипелаг Новая Земля) ведется строительство технических позиций и социальной инфраструктуры, а также аэродрома.

До конца года планируется к сдаче более 30 объектов капитального строительства на мысе Шмидта (Чукотский автономный округ), столько же – на острове Врангеля.

Абсолютно все строительные материалы и техника для возведения арктических военных баз завозятся с материка, работы ведутся круглый год в сложных климатических и геологических условиях. Используются только специальные строительные материалы и техника, способные выдерживать сильные морозы. В настоящее время на всех объектах работает почти тысяча строителей, задействовано свыше 200 единиц техники.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в 2016 г . в рамках экологической очистки Арктики подразделения российской армии собрали более 6 тысяч тонн металлического лома, большая часть которого уже вывезена на материк.