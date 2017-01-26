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Мурманская область. Арктика26.01.17 06:15

В 2017 году в российской Арктике завершится строительство более 100 объектов военной инфраструктуры

В рамках реализации утвержденной Президентом РФ Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г. Минобороны России ведется строительство военной инфраструктуры от Кольского полуострова до Чукотки.

Всего более 100 объектов капитального строительства, расположенных в российской Арктике, будет введено в эксплуатацию до конца 2017 г. Сдаваемые объекты расположены на территории арктических военных баз Минобороны России, дислоцирующихся на Земле Франца Иосифа, Новой Земле, острове Среднем (архипелаг Северная Земля), мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный.

На острове Земля Александры (Земля Франца Иосифа) завершается возведение более 30 объектов технической позиции и административно-жилой, складской, хозяйственной и парковой зон, а также аэродрома Нагурское. Здесь же ведется строительство административно-жилого комплекса «Арктический трилистник», который является единственным в мире объектом капитального строительства, возводимым выше 80-го градуса северной широты.

В посёлке Рогачево (архипелаг Новая Земля) ведется строительство технических позиций и социальной инфраструктуры, а также аэродрома.

До конца года планируется к сдаче более 30 объектов капитального строительства на мысе Шмидта (Чукотский автономный округ), столько же – на острове Врангеля.

Абсолютно все строительные материалы и техника для возведения арктических военных баз завозятся с материка, работы ведутся круглый год в сложных климатических и геологических условиях. Используются только специальные строительные материалы и техника, способные выдерживать сильные морозы. В настоящее время на всех объектах работает почти тысяча строителей, задействовано свыше 200 единиц техники.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в 2016 г. в рамках экологической очистки Арктики подразделения российской армии собрали более 6 тысяч тонн металлического лома, большая часть которого уже вывезена на материк.

На Центральном полигоне Российской Федерации ликвидировано 90 списанных зданий. Общая площадь очищенной территории составила 161 га. Работы по экологической очистке Арктике будут продолжены весной 2017 года.

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