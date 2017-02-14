В Апатитах северянин украл у знакомого 85-летнего инвалида 100 тысяч рублей

В отдел полиции обратился 85-летний житель города с заявлением о краже крупной суммы денег, хранившейся у него в квартире по улице Козлова. По словам обратившегося, у него в гостях находилось несколько человек. Одного из них у потерпевшего есть основания подозревать в краже 100 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что поскольку мужчина является инвалидом и его физические возможности ограничены, он просил сходить в магазин собравшихся приятелей и выделял им деньги. Место, где хранились наличные, при этом не скрывал.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в краже денежных средств путем свободного доступа. Им оказался местный житель 1984 года рождения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело.