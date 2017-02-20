В Апатитах в суд направлено уголовное дело по факту убийства и грабежа в торговом павильоне

Исполняющий обязанности прокурора г.Апатиты Игорь Швецов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея З-ча. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 (грабеж, совершенный с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Проведенным расследованием установлено, что ранее неоднократно судимый З-ч, находясь в закусочной состоянии алкогольного опьянения, демонстрируя зажигалку, выполненную в форме пистолета, потребовал от продавца передать ему деньги, находящиеся в кассе. После отказа потерпевшей от выполнения требований, З-ч открыто похитил товары на сумму свыше 700 рублей.

После этого, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к ранее незнакомому мужчине, находясь в помещении торгового киоска, ножом нанёс потерпевшему удар в левую поверхность грудной клетки. В результате полученного ранения мужчина скончался.

Расследование по делу проведено следственным отделом по г. Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области. На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу. За совершенные преступления З-чу грозит наказание до 15 лет лишения свободы.