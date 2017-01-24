В библиотеках ЗАТО Александровск состоялась презентация собрания сочинения Виталия Маслова

В библиотеках Полярного, Снежногорска и Гаджиево прошла презентация 4-томного собрания сочинения Виталия Маслова.

Представили собрание сочинений - вдова писателя Валентина Маслова, директор издательства «Дроздов-на-Мурмане» Олег Дроздов и мурманский поэт Дмитрий Коржов. Четырехтомник включает в себя не только уже известные произведения писателя, но и ранее не издававшиеся рассказы, прозу и публицистику.

У жителей ЗАТО Александровск была уникальная возможность лично пообщаться с вдовой писателя, задать ряд вопросов, касающихся жизни краеведа. Мурманский поэт Дмитрий Коржов, ученик Маслова, зачитал удивительные стихотворения писателя, которые тот посвящал своим сыновьям.

После душевной беседы александровцы с удовольствием приобрели замечательные произведения писателя и получили автографы Валентины Устиновны, которые она раздавала в память о муже, сделавшего так много для Кольской земли.