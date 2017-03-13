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Мурманская область. Арктика13.03.17 09:18

В центре Кировска открыли клуб «Родник» для старшего поколения

По сути, это - волонтерский центр, подобный тем, что уже давно и успешно работают в микрорайоне Кукисвумчорр и посёлке Коашва. Он объединяет неравнодушных и активных людей разного возраста, и в большей степени тех, кто уже вышел на пенсию, но не хочет замыкаться в четырех стенах.

В Кукисвумчорре, к примеру, волонтерский центр появился более десяти лет назад и сегодня он также востребован среди жителей, как и раньше. Сюда чаще всего приходят пенсионеры, они отмечают праздники, занимаются творчеством, спортом, да и просто пьют чай и разговаривают. В волонтерских центрах всегда царит тёплая атмосфера, ведь здесь собираются хорошие друзья. Идея создания подобного центра в самом Кировске исходила от пожилых жителей, её поддержал глава города Владимир Дядик. Немало энергии и сил приложил и депутат городского Совета депутатов Вадим Турчинов. Потребовалось время, чтобы найти подходящее помещение, которое было бы большим и удобным. А затем – сделать там ремонт, закупить необходимую мебель и оборудование. Но результат общих усилий получился замечательным. В пяти больших комнатах и зале общей площадью почти в 200 квадратов сегодня светло, уютно и красиво. Расположен клуб «Родник» в самом центре Кировска, на улице Хибиногорской, 30.

На открытии клуба пришли много гостей, все с удовольствием осмотрели каждый уголок своего «Родника» и остались довольны. Самодеятельные артисты в нарядных концертных костюмах исполнили душевные песни. Теперь у них есть место, где можно проводить не только репетиции, но и выступления перед публикой. А ещё каждый желающий сможет заниматься в стенах центра любым видом рукоделия и творчества, приглашать гостей, проводить встречи и другие мероприятия.

- Я искренне рад, что в Кировске появилось место, куда сможет прийти человек любого возраста, скрасить свой досуг, - сказал Владимир Дядик, приветствуя всех собравшихся. – Надеюсь, что в этом светлом помещении пожилые горожане будут чувствовать себя уютно, как дома. Так что, с новосельем!

Вадим Турчинов поблагодарил руководство Кировска и особенно главу города за неформальное отношение к идее создания волонтерского центра и всестороннюю помощь для его открытия. Также Вадим Викторович заверил всех участников встречи, что местная фракция партии « Единая Россия» и в дальнейшем не оставит без внимания нужды и чаяния участников «Родника»…

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