В декабре 2016 года пенсионеры России реально стали беднее - Росстат

Как сообщает Росстат, в декабре средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России увеличился в номинальном выражении на 2,8% по сравнению с декабрем 2015 года и составил 12422 рублей. В то же время в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в декабре снизился на 2,5% по сравнению с декабрем прошлого года после уменьшения на 2,8% в ноябре.

Средний размер назначенных пенсий в декабре 2016 года составил 26,4% от средней начисленной зарплаты по стране против 27,8% в декабре 2015 года.